На протестах у Білорусі затримали понад 240 осіб – правозахисники

Понад 240 осіб затримано на акціях протесту, які пройшли в Білорусі в неділю, 18 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.

За даними правозахисників із незареєстрованого в країні правозахисного центру "Весна", всього на вчорашніх протестах були затримані 242 людини - найбільше в Мінську.

Крім того, за даними "Весни", затримання проводилися в Бресті, Вітебську, Гомелі, Дзержинську, Новогрудку, Новополоцьку, Світлогорську, Сморгоні, Фаніполі.

Зазначається, що серед затриманих є неповнолітні (їх в основному вже відпустили з міліції) і журналісти.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже понад два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою підсумки виборів, вважають їх сфальсифікованими.

За офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більше ніж12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY