У Німеччині підрахували, наскільки ШВЛ підвищує вартість лікування COVID-19

Лікування пацієнта з COVID-19, який потребує підключення до апарата штучної вентиляції легень, у Німеччині може коштувати кількадесят тисяч євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW на підставі матеріалів Welt am Sonntag та двох найбільших у ФРН кас медичного страхування - AOK і Barmer.

Після аналізу даних AOK з'ясувалося, що в середньому вартість стаціонарного лікування пацієнта, інфікованого коронавірусом, становить 10 700 євро.

"Утім, наші дані також свідчать, що хворі на COVID-19, яких у лікарні потрібно підключити до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ)… у середньому потребують коштів на лікування в обсязі 38 500 євро", - повідомив голова правління федерального об'єднання AOK Мартін Ліч.

У касі Barmer зазначили, що середня вартість лікування на апараті ШВЛ застрахованих у них пацієнтів становила 31 700 євро. А для хворих, які перебували у стаціонарі, але не потребували ШВЛ, лікування в середньому обходилося у 6900 євро.

Слід додати, що в AOK у Німеччині застраховані понад 26 мільйонів осіб, у Barmer - близько 9 мільйонів.