У США захворюваність знижується лише у двох штатах

Лише в двох американських штати з 50 протягом останнього тижня фіксується зниження захворюваності на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

«Лише два штати - Міссурі та Вермонт - демонструють позитивну динаміку за останній тиждень - на 10% нижчий показник захворюваності», - йдеться у повідомленні.

Водночас решта штатів демонструє 10-50-відсоткове зростання кількості нових випадків. Найстрімкіше ці показники зросли у Коннектикуті та Флориді.

Як зазначається, аби знизити темпи зараження, місцева влада ввела низку нових карантинних обмежень.

Зокрема, у Небрасці розпорядилися залишати у госпіталях принаймні 10% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії для коронавірусних пацієнтів, у Кентуккі влада серйозніше стежитиме за дотриманням маскового режиму, а в Нью-Мексико до 22:00 обмежили роботу закладів, які продають алкоголь.

За останніми даними Університету Джонса Гопкінса, у США зафіксовано 8 млн 147 тис. випадків COVID-19, у тому числі понад 219 тисяч летальних.