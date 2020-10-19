У Новій Зеландії з'явилася монобільшість: уряд обіцяють протягом трьох тижнів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
Ардерн повідомила, що бачить у перемозі її партії підтримку зусиль уряду у боротьбі з COVID-19 та у відновленні економіки. Своїм пріоритетом прем'єр назвала вирішення завдань, пов'язаних із пандемією.
Як зазначається, Лейбористська партія здобула абсолютну більшість у парламенті. За 24 роки, відколи Нова Зеландія запровадила пропорційну систему голосування, жодна інша політсила не досягала такого успіху. Зазвичай партії утворювали коаліцію за підсумками виборів, але цього разу лейбористи можуть керувати урядом самостійно.
Як повідомлялося, на парламентських виборах у Новій Зеландії, що відбулися 17 жовтня, впевнено перемогла Лейбористська партія, очолювана чинним прем'єром Джасіндою Ардерн.