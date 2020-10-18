Протести у Білорусі: затриманих уже понад 170

У ході недільних акцій протесту в Білорусі, за останніми даними правозахисників, силовики затримали 172 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Правозахисний центр «Вясна».

Станом на 21:45 кількість затриманих протестувальників сягнула 172.

Судячи з наведеного правозахисниками списку, більшість людей було затримано у Мінську.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 18 жовтня, в Білорусі відбувається акція протесту під назвою Партизанський марш. Згідно з його заявленим маршрутом у Мінську були розставлені силовики і спецтехніка, закриті 6 станцій метро, ​​також виникли проблеми з мобільним інтернетом.

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У Білорусі не вщухають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY