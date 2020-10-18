Правозахисники назвали імена затриманих на акції протесту в Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ПЦ «Вясна».
Станом на 17.50 їх 66, переважну більшість затримали в Мінську. є також затримані у Світлогорську (Гомельської області), Бресті, Вітебську, Гомелі та Дзержинську (Мінської області).
У неділю, 18 жовтня, в Білорусі проходить акція протесту. Цього разу вона називається Партизанський марш. Його маршрут у Мінську був опублікований у ТГ-каналі NEXTA о 11:52. Згідно з його заявленим маршрутом розставлені силовики і спецтехніка, закриті 6 станцій метро, також виникли проблеми з мобільним інтернетом. У Мінську силовики блокують і сегментують рух колон протестувальників.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.
Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
Фото: TUT.by