Правозахисники назвали імена затриманих на акції протесту в Білорусі

Білоруський правозахисний центр «Вясна» онлайн повідомляє імена затриманих на традиційній недільній акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ПЦ «Вясна».

Станом на 17.50 їх 66, переважну більшість затримали в Мінську. є також затримані у Світлогорську (Гомельської області), Бресті, Вітебську, Гомелі та Дзержинську (Мінської області).

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У неділю, 18 жовтня, в Білорусі проходить акція протесту. Цього разу вона називається Партизанський марш. Його маршрут у Мінську був опублікований у ТГ-каналі NEXTA о 11:52. Згідно з його заявленим маршрутом розставлені силовики і спецтехніка, закриті 6 станцій метро, ​​також виникли проблеми з мобільним інтернетом. У Мінську силовики блокують і сегментують рух колон протестувальників.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by