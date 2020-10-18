У Білорусі на акції протесту вже затримують людей

У Мінську розпочалися затримання на традиційній недільній акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.

«Співробітники правоохоронних органів у центрі Мінська почали затримувати прихильників опозиції, які сходяться на несанкціонований марш... Наймасштабніші затримання відбулися біля метро "Партизанська". В цілому, йдучи на марш, затримано близько 10 прихильників опозиції», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що «центром міста на тонованих мікроавтобусах курсують так звані "мобільні групи" силовиків». Вони зупиняються біля прихильників опозиції з біло-червоно-білою символікою, невеликими групами прямують на марш до центру міста, і проводять затримання.

Як повідомляє Tut.by, також вже є затримані на акціях протесту в Світлогорську Гомельської області.

У неділю, 18 жовтня, в Білорусі проходить акція протесту. Цього разу вона називається Партизанський марш. Його маршрут до Мінська було опубліковано у ТГ-каналі NEXTA о 11:52.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, декілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY