У КНР виявили частинки коронавірусу на упаковці заморожених продуктів

Китайський Центр з контролю та профілактики захворювань вперше виявив частинки нового коронавірусу на зовнішньому боці упаковки заморожених харчових продуктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, таким чином вірус показав здатність до зараження через подібні забруднені поверхні.

Вірус був виявлений на упаковці харчових продуктів у прибережному місті Циндао, провінції Шаньдун.

Цього місяця у Циндао зафіксували десяток нових випадків коронавірусу, більшість з яких пов’язані з лікарнею, де лікуються інфіковані іноземні мандрівники.

Протягом останніх місяців Китай кілька разів заявляв, що імпортовані заморожені товари є джерелом ризику для повторного поширення коронавірусу в країні. Китай вже протестував упаковки продуктів з різних країн та виявив на деяких активні частинки коронавірусу.

У КНР вже заборонили деяку імпортну продукцію, зокрема морепродукти з Індонезії та курячі крильця з Бразилії, після виявлення коронавірусу на транспортних контейнерах та харчових упаковках.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я зазначають, що наразі немає жодних доказів того, що коронавірус може передаватися через упаковки харчових продуктів.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 жовтня у світі зареєстровано 39 959 273 випадки коронавірусу, зокрема 1 114 633 летальні та 29 888 585 випадків одужання.

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