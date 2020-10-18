Трамп назвав Макрона «прем'єр-міністром» Франції
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп обмовився на передвиборчому мітингу, назвавши президента Франції Еммануеля Макрона «прем’єр-міністром».
Як передає Укрінформ, про це інформує AFP.
Помилка Трампа, яка понизила Еммануеля Макрона до посади прем'єр-міністра, виникла, коли американський лідер виступав на передвиборчому мітингу у штаті Мічиган.
Під час виступу на мітингу Трамп торкнувся теми Паризької угоди про зміну клімату, з якого США вийшли 2017 року.
«Знаєте, що ще я зупинив? Паризьку хартію щодо клімату. Мені дуже подобається прем’єр-міністр Макрон, але я якось запитав його про те, як йдуть справи, як угода? Справи не дуже», — сказав Трамп.
Як відомо, вибори у США відбудуться 3 листопада, головними конкурентами на них є Дональд Трамп та Джо Байден.
Фото: The White House