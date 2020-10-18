Трамп назвав Макрона «прем'єр-міністром» Франції

Президент США Дональд Трамп обмовився на передвиборчому мітингу, назвавши президента Франції Еммануеля Макрона «прем’єр-міністром».

Як передає Укрінформ, про це інформує AFP.

Помилка Трампа, яка понизила Еммануеля Макрона до посади прем'єр-міністра, виникла, коли американський лідер виступав на передвиборчому мітингу у штаті Мічиган.

Під час виступу на мітингу Трамп торкнувся теми Паризької угоди про зміну клімату, з якого США вийшли 2017 року.

«Знаєте, що ще я зупинив? Паризьку хартію щодо клімату. Мені дуже подобається прем’єр-міністр Макрон, але я якось запитав його про те, як йдуть справи, як угода? Справи не дуже», — сказав Трамп.

Як відомо, вибори у США відбудуться 3 листопада, головними конкурентами на них є Дональд Трамп та Джо Байден.

Фото: The White House