США стурбовані порушенням прав людини у Придністров’ї

Сполучені Штати занепокоєні погіршенням ситуації з правами людини у Придністров’ї та закликають місцеву владу поважати громадянські свободи.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вкотре закликаємо так звану "владу" в Тирасполі поважати основні свободи та права людини, в тому числі свободу вираження поглядів та свободу пересування", - заявив він.

За словами Гілмора, Сполучені Штати занепокоєні тим, що заходи, які обмежують пересування у Придністров’ї, запроваджені нібито для захисту громадського здоров'я під час пандемії COVID-19, стали приводом для подальшого підриву свободи в регіоні.

Дипломат також указав, що США продовжують уважно стежити за ситуацією з викраденням чотирьох осіб з їхніх будинків у зоні безпеки, що було де-факто вчинено придністровськими спецслужбами. Американська сторона вітає повідомлення про звільнення двох з цих осіб 8 жовтня та закликає місцеву "владу" звільнити решту людей, які перебувають під вартою.

"Прогрес у сфері прав людини може привести до діалогу стосовно заходів зі зміцнення довіри та інших питань. Ми закликаємо Місію ОБСЄ в Молдові активізувати свою роботу за темою свободи пересування та активно моніторити ситуацію у зоні безпеки", - додав Гілмор.