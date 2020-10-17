У Берліні суд дозволив ресторанам працювати вночі

Адміністративний суд Берліна своїм рішенням 16 жовтня скасував розпорядження Сенату німецької столиці щодо заборони роботи ресторанів у нічні години.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на сайт суду.

Судді погодилися, що цей захід переслідує «законну мету зменшити швидкість поширення інфекційної хвороби COVID-19 серед населення і таким чином уникнути перевантаження системи охорони здоров'я». Однак, на їх думку, переконливих висновків щодо того, що закриття вночі ресторанів може суттєвим чином зупинити розповсюдження інфекції, немає.

При цьому судді посилаються на дані Інституту Роберта Коха, згідно з якими ресторани не були місцями, звідки пішли спалахи, адже там застосовуються жорсткі заходи захисту та гігієни.

Водночас суд погодився з доцільністю заборони продажу вночі алкоголю.

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Незгодні можуть подати апеляцію до Вищого адміністративного суду Берліна-Бранденбурга.

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на брифінгу пізніше в п’ятницю висловив «глибокий жаль» з приводу судового вироку.

Як повідомлялося, Сенат вирішив 6 жовтня заборонити ресторанам і барам працювати з 23:00 до 6:00 (так звана комендантська година). Скаргу до суду через таке рішення подали 11 рестораторів.

За даними RKI, минулої доби в ФРН було зафіксовано рекордне з початку пандемії число нових випадків інфікування - 7 334 (загальна кількість сягає 348 557). Актуально хворими вважаються 51 300 людей.

Фото з відкритих джерел