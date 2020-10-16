У Бельгії середня кількість випадків коронавірусу за тиждень подвоїлася, сягнувши 5 976 на день

Протягом 7 днів у Бельгії кількість нових позитивних тестів на COVID-19 практично подвоїлася, сягнувши майже 6 000 випадків на день.

12 жовтня в країні був зареєстрований абсолютний антирекорд з початку пандемії – 8582 нових випадки. Такі дані, як повідомляє Укрінформ, оприлюднені у п’ятницю, 16 жовтня, в бельгійському виданні VRT.

«Протягом тижня між 6 та 12 жовтня у середньому 5 976 осіб щоденно отримували позитивний тест на коронавірус. Це зростання на 96 відсотків у порівнянні із попереднім тижнем (з 29 вересня по 5 жовтня). У понеділок 12 жовтня 8582 людини в Бельгії отримали позитивні тести на коронавірус», - йдеться у публікації.

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Як зазначається, різко зросла також кількість людей, які потребують допомоги у лікарнях – в середньому протягом тижня у лікувальні заклади щодня доправляли 193-х нових пацієнтів із діагнозом коронавірус, що є зростанням на 101% порівняно з попереднім тижнем. Загальна кількість хворих з COVID-19 у лікарнях зросла до 1 949, з них 327 - у відділеннях інтенсивної терапії, 167 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

В цей же період від коронавірусу у Бельгії щодня помирали, в середньому, 23 людини – на 90% більше, ніж тиждень тому.

Загалом у період з 6 по 12 жовтня в Бельгії були протестовані 46 500 людей, серед них показник позитивних тестів на коронавірус становив 13%.

Як зауважив під час пресконференції провідний вірусолог Бельгії професор Стівен Ван Гухт, всі показники поширення коронавірусу в Бельгії є "червоними", включаючи кількість нових випадків інфекції, кількість госпіталізацій та кількість смертей, та фактично подвоюються кожного тижня.

«Цифри свідчать про те, що нові запобіжні заходи є необхідними. Ймовірно, вони будуть запроваджені з понеділка. Але не раджу будувати якісь плани на вихідні та думати, що можна встигнути зробити все, поки все ще є можливим. Що швидше ми змінимо нашу поведінку, то швидше зможемо подолати вірус», - сказав професор Ван Гухт.

Він зауважив, що статистичні дані за 13 жовтня ще є неповними, але вже зараз складають 7 500 підтверджених випадків коронавірусу, і це робить дуже ймовірним сценарій, коли лише у за даними вівторка кількість нових інфекцій в Бельгії перевищить 10 000 випадків.

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Вірусолог застеріг також, що темпи зростання інфекції та пов’язаної з нею госпіталізації, якщо зберігатимуться на поточному рівні, можуть вже невдовзі призвести до переповнення бельгійських лікарень.

Наприкінці поточного тижня кількість людей, що перебувають в реанімаціях з COVID-19, може збільшитися до 500, і сягне 1 000 таких пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії вже до кінця жовтня. Це - близько половини від загальної кількості ліжко-місць в реанімаційних відділеннях на території усієї країни.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 жовтня в світі зареєстровано 39 175 466 випадків коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний і 29 378 743 випадки одужання.

Фото: Belga