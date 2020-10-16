Попри коронавірус лідери ЄС проводитимуть особисті зустрічі - президент Євроради

Попри те, що відразу два лідери ЄС вимушені були залишити засідання Європейської ради як захід перестороги проти коронавірусу, керівники євроспільноти продовжуватимуть практику особистих зустрічей.

Про це у п’ятницю під час пресконференції за підсумками дводенного Євросаміту у Брюсселі заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо бути точними - два лідери покинули саміт, тому що вони мали близький контракт (з особами, що отримали позитивний тест на COVID-19 – ред.). Урсула фон дер Ляєн мала такий контакт, що був пов’язаний з її професійною діяльністю в Брюсселі, і прем’єр-міністр Фінляндії також перебувала в близькому контакті в Фінляндії. Безумовно, це важка ситуація», - зауважив Мішель.

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Він наголосив на тому, що до його компетенції належить проведення попередніх консультацій з лідерами та ухвалення рішення, в якому форматі вони працюватимуть. Протягом кількох місяців після початку пандемії європейські лідери працювали виключно в режимі телеконференцій, що дозволило досягти певного прогресу, але також така практика телеконференцій довела наявність певних обмежень.

«Коли ми маємо чутливі дискусії, коли має бути вищий ступінь конфіденційності, коли є необхідність працювати разом, щоб досягати компромісних рішень - такі ситуації чітко вказують, що ми повинні мати фізичні зустрічі. Коли ми обговорювали цю ситуацію після саміту, декілька лідерів наголосили, що ми маємо бути обережними у проведенні «фізичних» зустрічей. Ще декілька лідерів висловилися за те, що ми маємо зберегти такі зустрічі», - сказав президент Європейської ради.

Він нагадав, що у Європейської ради є декілька протоколів та запобіжних заходів для упередження захворювань на коронавірус. Ці протоколи охоплюють обмеження доступу до будівель сторонніх осіб, контроль стану здоров’я делегацій. Весь штатний персонал, який супроводжує лідерів, повинен пройти через превентивне тестування. Комплекс цих заходів дозволяє організаторам таких зустрічей високого рівня своєчасно виявляти та упереджувати будь-які потенційні загрози.

«Ми мали дуже важливу дискусію по Східному Середземномор’ю кілька тижнів тому, вчора – дуже інтенсивне обговорення щодо відносин між ЄС і Великою Британією. Такі обговорення було б дуже важко провести без особистого контакту в форматі відеоконференції. Зрозуміло, що ми будемо шукати найбільш розумний шлях для організації таких «фізичних» зустрічей. Безумовно, європейські інституції продовжать функціонувати, і, наскільки це можливо, ми будемо надавати безпеку для всіх», - додав Мішель.

Як повідомлялося, 15-16 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Європейської ради, яка обговорила питання протидії пандемії, відносини між ЄС і Велико. Британією, «Зелену угоду» ЄС та низку міжнародних проблем. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вимушені були достроково покинути цю зустріч після повідомлення про близький контакт із людьми з позитивним тестом на COVID-19.

До цього про перехід на самоізоляцію заявляли високий представник ЄС Жозеп Боррель, єврокомісар Янез Ленарчіч та президент Європейського парламенту Девід Сассолі. Сам президент Європейської ради також був на самоізоляції, наслідком чого стало перенесення спеціального засідання Європейської ради на вищому рівні у Брюсселі з 24-25 вересня на 1-2 жовтня, що, у свою чергу, спричинило перенесення саміту ЄС-Україна у Брюсселі з 1 на 6 жовтня поточного року.