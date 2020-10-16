Словенія посилила карантин

У Словенії із п’ятниці ввели нові карантинні обмеження через сплеск захворюваності на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Згідно з новими правилами, регіони Словенії тепер помарковані червоним та помаранчевим кольором відповідно до епідемічної ситуації. У червоних зонах стало обов’язковим носіння масок у приміщенні та на вулиці, у цих регіонах заборонили масові заходи, включаючи весілля та релігійні події.

Із суботи бари, ресторани та кафе в червоних зонах працюватимуть «на винос», а в оранжевих працюватимуть у звичайному режимі з обов’язковим носінням масок для відвідувачів.

Заборонятимуться зібрання більш як десяти людей, а також робота в групах більш як із шести осіб.

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Старша школа та університети з понеділка перейдуть на дистанційну форму навчання.

Загалом у Словенії було зареєстровано 10 683 випадки захворювання на коронавірус, 177 осіб померли від початку епідемії.

Фото: CTK Photo