У Росії новий «рекорд» випадків COVID-19 - майже 15 тисяч інфікованих
Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
Колишні максимуми в РФ були зафіксовані 9-11, 13-14 жовтня, до того - 11 травня.
Таким чином, досі загальна кількість інфікованих зросла в РФ до 1 361 317.
Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві (5049), Петербурзі (647), Московській (448), Нижньогородській і Ростовській (по 285) областях.
У четвер в РФ померли 230 пацієнтів з COVID-19, загалом з початку епідемії кількість летальних випадків становила 23 580. Одужали в країні 1 051 780 осіб, за добу - 8 349 пацієнтів.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 39 224 265 випадків коронавірусу, зокрема 1 103 661 летальних, одужали 29 407 051 особа.