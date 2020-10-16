У Росії новий «рекорд» випадків COVID-19 - майже 15 тисяч інфікованих

За минулу добу в Російській Федерації виявлено 14 937 нових випадків зараження коронавірусом, і це найбільша кількість з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Колишні максимуми в РФ були зафіксовані 9-11, 13-14 жовтня, до того - 11 травня.

Таким чином, досі загальна кількість інфікованих зросла в РФ до 1 361 317.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві (5049), Петербурзі (647), Московській (448), Нижньогородській і Ростовській (по 285) областях.

У четвер в РФ померли 230 пацієнтів з COVID-19, загалом з початку епідемії кількість летальних випадків становила 23 580. Одужали в країні 1 051 780 осіб, за добу - 8 349 пацієнтів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 39 224 265 випадків коронавірусу, зокрема 1 103 661 летальних, одужали 29 407 051 особа.