Напад на військовий конвой в Пакистані: шестеро загиблих

Під час нападу терористів на військовий конвой у Пакистані загинуло шестеро осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву армії Пакистану пише Сіньхуа.

Зазначається, що терористи застосували саморобний вибуховий пристрій, який було закладено поблизу міста Размак.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики із забороненого угрупування Техрік-е-Талібан.

Нагадаємо: в регіоні, де трапився теракт, пакистанська армія раніше провела низку операцій проти терористичних груп, в тому числі Техрік-е-Талібан. Хоча регіон переважно мирний, бойовикам іноді все ж вдається організовувати напади на силовиків.

Фото: АА