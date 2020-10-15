Азербайджан заявляє, що взяв під контроль низку сіл у Нагірному Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль низки населених пунктів у Нагірному Карабаху.

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"Славна армія Азербайджану визволила село Аріш Фізулінського району, село Дошулу Джабраїльського району та Едіше, Дудукчі, Еділлі та Чирагуз Ходжавендського району", - йдеться у дописі.

Вірменія наразі не коментувала цієї заяви Алієва.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони урегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.