Азербайджан заявляє, що взяв під контроль низку сіл у Нагірному Карабаху
Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.
"Славна армія Азербайджану визволила село Аріш Фізулінського району, село Дошулу Джабраїльського району та Едіше, Дудукчі, Еділлі та Чирагуз Ходжавендського району", - йдеться у дописі.
Вірменія наразі не коментувала цієї заяви Алієва.
Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.
Україна закликала сторони урегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.