У виборчому штабі Байдена й Гарріс виявили COVID-19

Кандидатка у віцепрезиденти США Камала Гарріс скасувала виборче турне до штату Північна Кароліна, заплановане на четвер, оскільки у двох людей з її оточення - позитивні тести на COVID-19.

Про це заявила менеджерка президентської кампанії Байдена й Гарріс у Демократичній партії Джен О'Меллі Діллон, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Через велику обережність та прихильність нашої кампанії до найвищих рівнів застережних заходів, ми скасовуємо поїздку сенаторки Гарріс до неділі, 18 жовтня", - зауважила Діллон.

Вона підкреслила, що кандидатка у віцепрезиденти не мала тісного контакту з жодною із двох осіб, які захворіли. Позитивні тести у двох людей у кампанії демократів були виявлені напередодні ввечері.

Водночас, Діллон запевнила, що Камала Гарріс матиме напружений графік у межах віртуальної кампанії, щоби бути почутою виборцями по всій країні за час, що залишився до виборів.

У кампанії також повідомили, що Гарріс повернеться до практики зустрічей з виборцями у понеділок.

Як повідомляв Укрінформ, на початку жовтня президент США і перша леді офіційно повідомили про зараження коронавірусом. Після кількох тижнів інтенсивного лікування лікарі Білого дому підтвердили, що президентська родина повністю одужала.