У Білорусі адвоката Бабарико та Колесникової позбавили ліцензії

Міністерство юстиції Білорусі позбавило ліцензії адвоката Віктора Бабарико та Марії Колесникової - Олександра Пильченка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі Бабарико.

Розгляд питання про припинення дії ліцензії Пильченка почалося в четвер о 12:00.

Раніше Пильченко повідомляв, що його підзахисна відмовилася від зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який вів переговори з політв'язнями в СІЗО. За словами юриста, Колесникова не приїхала на зустріч, оскільки до неї в камеру прийшли люди в штатському і відмовилися повідомити, хто вони і куди планують її везти.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, знаходиться в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.

Екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико затримали 18 червня, задовго до оголошення результатів голосування на виборах. 2 липня стало відомо, що його обвинувачують за ч. 2 ст. 243 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі), ч. 2 ст. 235 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 431 (дача хабара повторно чи у великому розмірі) КК Білорусі. Він досі перебуває під вартою.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY