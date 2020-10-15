За отруєння Навального під санкції ЄС потраплять шестеро росіян - NYT

Європейський Союз введе санкції, пов'язані зі справою про отруєння опозиціонера Олексія Навального, проти шести росіян, серед яких, зокрема, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на трьох неназваних офіційних осіб ЄС.

Також до списку, як очікується, потраплять директор ФСБ Олександр Бортников, начальник управління президента РФ з питань внутрішньої політики Андрій Ярін, два заступники міністра оборони РФ Павло Попов та Олексій Криворучко, а також повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло.

Вважається, що особи, яким загрожує заморожування активів та заборона на поїздки до країн ЄС, безпосередньо знали про отруєння або брали участь у плануванні, заявили джерела.

Також очікується, що Євросоюз введе санкції проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології. Західні спецслужби заявляють, що установа розробила та виготовила нервово-паралітичну речовину «Новічок», яка використовувалася для отруєння Навального.

Цього тижнякраїни ЄС одноголосно підтримали пропозиції Франції і Німеччини щодо формування переліку осіб РФ, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, для застосування проти них обмежувальних заходів Євросоюзу.

За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, перелік осіб для включення до санкційного списку, а також наявні докази, були надані Францією і Німеччиною.

Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати власну причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.