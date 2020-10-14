У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 38,3 мільйона осіб

У світі станом на ранок 14 жовтня кількість хворих на COVID-19 становить 38 370 434 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 28 853 981 особа одужала, 1 090 921 пацієнт помер.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (8 090 253). Кількість померлих – 220 873, одужали – 5 226 427 осіб.

На другому місці Індія – 7 239 389 інфікованих (110 617 осіб померли й 6 301 927 одужали). На третьому місті Бразилія із 5 114 823 хворими (151 063 смертей від COVID-19 та 4 526 975 осіб одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 276 177 випадків COVID-19.