Ізраїль на п’ять днів продовжив карантин
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на речника уряду Ізраїля пише Сіньхуа.
“Локдаун, що розпочався 18 вересня й спершу мав бути скасований в середу, буде продовжено до півночі неділі”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що спеціальний урядовий комітет, який займається протидією COVID-19, збереться знову у четвер, аби обговорити можливе подальше продовження локдауну й скасування певних обмежень.
“Відповідно до даних, наданих мінфіном, двотижневе продовження чинного локдауну завдасть економіці Ізраїля 13 млрд шекелів (близько $3,8 мільярда) збитків”, - стверджує Сіньхуа.
Нагадаємо: уряд прем’єр-міністра Нетаньягу останнім часом зазнає суттєвої критики за неспроможність уникнути нового спалаху пандемії та викликаної цим економічної кризи.
Фото: haaretz.com