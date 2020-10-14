Ізраїль на п’ять днів продовжив карантин

Уряд Ізраїля на п’ять днів продовжив загальнодержавний локдаун, викликаний пандемією COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на речника уряду Ізраїля пише Сіньхуа.

“Локдаун, що розпочався 18 вересня й спершу мав бути скасований в середу, буде продовжено до півночі неділі”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що спеціальний урядовий комітет, який займається протидією COVID-19, збереться знову у четвер, аби обговорити можливе подальше продовження локдауну й скасування певних обмежень.

“Відповідно до даних, наданих мінфіном, двотижневе продовження чинного локдауну завдасть економіці Ізраїля 13 млрд шекелів (близько $3,8 мільярда) збитків”, - стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо: уряд прем’єр-міністра Нетаньягу останнім часом зазнає суттєвої критики за неспроможність уникнути нового спалаху пандемії та викликаної цим економічної кризи.

Фото: haaretz.com