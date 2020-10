Високий представник ЄС Жозеп Боррель та Єврокомісар Янез Ленарчіч пішли на самоізоляцію

Як повідомляє Укрінформ, про це Високий представник ЄС ввечері вівторка написав на власній сторінці в мережі Twitter.

«Я був проінформований сьогодні у другій половині дня, що один з членів делегації, який подорожував зі мною та Янезом Ленарчичем (Єврокомісар з кризового менеджменту – ред.) до Ефіопії на минулому тижні отримав позитивний тест на коронавірус. Я отримав негативний результат тесту після повернення у неділю. Відповідно до правил, я йду на самоізоляцію і почекаю поки буде зроблений другий тест», - зазначив Боррель.

I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test.