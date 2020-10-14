Високий представник ЄС Жозеп Боррель та Єврокомісар Янез Ленарчіч пішли на самоізоляцію

Високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив, що йде на самоізоляцію після контакту із людиною, що захворіла на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це Високий представник ЄС ввечері вівторка написав на власній сторінці в мережі Twitter.

«Я був проінформований сьогодні у другій половині дня, що один з членів делегації, який подорожував зі мною та Янезом Ленарчичем (Єврокомісар з кризового менеджменту – ред.) до Ефіопії на минулому тижні отримав позитивний тест на коронавірус. Я отримав негативний результат тесту після повернення у неділю. Відповідно до правил, я йду на самоізоляцію і почекаю поки буде зроблений другий тест», - зазначив Боррель.

I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2020

Єврокомісар Янез Ленарчіч зробив у мережі Twitter подібну заяву.

«Сьогодні я був проінформований, що член моєї команди, який не входив до місії в Ефіопії наприкінці минулого тижня, отримав позитивний тест на #COVID19. Відповідно з протоколом з охорони здоров’я, я самоізолююся та працюватиму з дому в очікуванні другого тесту. Я не маю жодних симптомів і почуваюся добре. Бережіть себе!», - зауважив Єврокомісар.

In line with public health protocols, me and members of my team travelling to Ethiopia were tested before the visit and after returning to Brussels, all and on both occasions negative. — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) October 13, 2020

Як вже повідомляв Укрінформ, до цього самоізоляцію у зв’язку із запобіжними заходами проти коронавірусу двічі оголошував Президент Європарламенту Девід Сассолі. Внаслідок «вірусної» самоізоляції Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не змогла взяти участь у саміті Україна-ЄС 6 жовтня у Брюсселі та виступити на пленарному засіданні Європарламенту.