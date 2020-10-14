У Лондоні неподалік парламенту поліція евакуювала людей та перекривала рух

У центрі Лондону поліція перекривала рух та евакуювала людей у зв'язку з сигналом тривоги, що надійшов з лікарні Святого Томаса. Лікарню було взято в оточення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Metro.

У поліції Лондону повідомили, що у вівторок близько опівдня надійшло повідомлення про тривогу пов'язану з можливим вибухом з лікарні імені Святого Томаса.

Причиною тривоги стала сварка двох чоловіків, один з яких пригрозив підірвати будівлю лікувального закладу. По прибутті поліціянтів почалася евакуація людей зі шпиталю.

Лікарня розташована у середмісті Лондону поблизу будівлі британського парламенту. У зв'язку повідомленням тривоги поліція також перекрила рух Вестмінстерським мостом.

Згодом у поліції Лондона повідомили, що сигнал тривоги скасовується. Після цього правоохоронці зняли обмеження руху в цьому районі.