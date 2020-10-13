МВС Білорусі нарахувало 186 затриманих під час протестів у понеділок

В МВС Білорусі заявили, що кількість затриманих під час протестів у різних містах країни в понеділок, 12 жовтня, становить 186 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Телеграмі Наша ніва.

В антиурядових акціях протесту, які пройшли вчора в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Ліді, взяли участь десятки пенсіонерів.

За даними правозахисного центру «Вясна», щонайменше сімох людей з відділення міліції забрала швидка допомога. Серед затриманих - четверо неповнолітніх, яких в результаті відпустили.

Також повідомлялося про затримання кількох журналістів, які висвітлювали марш пенсіонерів.

Напередодні, 11 жовтня, силовики затримали 713 осіб.

Станом на 12 жовтня в Білорусі під час акцій протесту проти фальсифікації виборів було затримано щонайменше 14 521 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня в Мінську і ряді інших міст Білорусі пройшли марші пенсіонерів проти уряду країни. Силовики застосували проти учасників акцій петарди і сльозогінний газ.

У Білорусі вже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: EPA-EFE