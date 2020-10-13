Із Білорусі виїхав ще один член Координаційної ради

Член Координаційної ради опозиції Білорусі, представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський з міркувань безпеки покинув країну і виїхав до Польщі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі видання «Наша Ніва».

«Член Координаційної ради Сергій Дилевський покинув Білорусь з міркувань безпеки. Він зараз знаходиться в Польщі », - йдеться в публікації.

Раніше стало відомо, що Дилевському довелося вивезти сім'ю до Польщі після погроз з боку КДБ Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, Сергія Дилевського 24 серпня засудили на 10 діб арешту "за організацію несанкціонованих масових заходів" (ч. 2 ст. 23.34 КпАП).

11 жовтня він був звільнений з МТЗ.

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Досі Дилевський був останнім членом президії Координаційної ради опозиції Білорусі, який знаходиться на волі. Раніше владою була видворена з країни Ольга Ковалькова. Світлана Алексієвич виїхала з Білорусі для участі в книжковому фестивалі в Італії і відвідання лікаря в Берліні; Павло Латушко - для участі в міжнародній конференції в Польщі. Обидва вони говорили про своє бажання повернутися в Білорусь, однак при цьому висловлювали побоювання, що їх можуть не пропустити на кордоні. Ще три члени президії Координаційної ради перебувають під арештом в Мінську - це Лілія Власова, Максим Знак і Марія Колесникова, яка завадила своєму видворенню з Білорусі.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY