Перший тур парламентських виборів у Литві виграли опозиційні консерватори

Опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" виграла перший тур парламентських виборів, набравши під час голосування за партійними списками 24,8% голосів. За результатами підрахунку голосів до парламенту проходять шість партій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

За попередніми даними Головної виборчої комісії (ГВК), результати на 1989 з 1989 дільниць свідчать, що за консерваторів проголосувало 24,8% виборців і вони отримають 23 мандати в парламенті. Правлячий зараз Союз "селян" і "зелених" отримав 17,5% голосів і 16 мандатів, Партія праці - 9,5% і дев'ять мандатів, Литовська соціал-демократична партія - 9,3% і вісім мандатів.

Партія свободи, що вперше брала участь у парламентських виборах, отримала понад 9,0% голосів і забезпечила собі вісім мандатів, рух лібералів - 6,8% і шість мандатів. Інші партії не змогли подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Перший тур виборів до литовського Сейму завершився у неділю (до того було кілька днів попереднього голосування). У парламент на чотири роки обирається 141 депутат: 70 - за партійними списками і 71 - в одномандатних округах. Списки кандидатів висунули 17 партій, передвиборні коаліції не створювалися. У виборчі списки внесено трохи менше як 2,5 млн громадян, котрі мають право голосу.

З 71 одномандатного округу переможець у першому турі визначився тільки в трьох округах: один мандат отримав представник "Союзу Вітчизни - Християнських демократів Литви", а ще два - кандидати від Виборчої акції поляків Литви, яка під час голосування за партійними списками набрала 4,8% і за партійними списками до нового складу парламенту не пройшла.

В інших 68 округах 25 жовтня відбудеться другий тур голосування, в якому змагатимуться два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Перше засідання Сейму нового скликання має відбутися в середині листопада.