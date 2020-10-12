Три події світу. Порозуміння у Брюсселі, стратегічне партнерство у Лондоні та «бюро добрих послуг» Кремля

Саміт Україна – ЄС надихнув Володимира Зеленського на «амбітні та безпрецедентні плани» щодо євроінтеграції України.

У Лондоні президент України та прем’єр Великої Британії підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Кремль продовжує надавати «добрі послуги»: російською вакциною від коронавірусу прищепили родину Віктора Медведчука, а Азербайджану та Вірменії РФ продає своє посередництво у конфлікті в Нагірному Карабаху.

Тривожні очікування від саміту Україна – ЄС не справдилися. Завдяки зусиллям українських дипломатів Володимир Зеленський почував себе у Брюсселі впевнено, навіть наголосив, що Україна хоче більше від євроінтеграції. Було підтверджено готовність ЄС надати Україні вакцину від коронавірусу, функціонування безвізового режиму після падіння рівня захворюваності на коронавірус та продовження санкцій проти Росії. Цікаво, чи почує команда Зеленського пункти спільної заяви за підсумками саміту про боротьбу з корупцією та необхідність реформування судової системи. Україна отримала формальне підтвердження статусу одного з провідних партнерів ЄС, проте говорити про перспективи швидкої та тріумфальної євроінтеграції не випадає з низки причин.

Спільну мову знайшли також представники України та Великої Британії. Угода про стратегічне партнерство відповідає інтересам обох держав, проте є серйозні сумніви, що вона була б досягнута виключно стараннями офіційного Києва. Реалії міжнародної політики є такими, що після Brexit Британія як постійний член Ради Безпеки ООН та ядерна держава прагне продемонструвати власний вплив у світі. Підтримка британцями України розпочалася далеко не за президентства Зеленського, проте меморандум про спільний проєкт з виробництва ракетних катерів для потреб ВМСУ був підписаний саме у його присутності.

Росія уважно спостерігає за прагненням України ставати ближчою колективному Заходу. Тому і побував у Ново-Огарьово на аудієнції у Путіна один з лідерів «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, який не лише вихваляв переваги міфічної російської вакцини від COVID-19, але і демонстрував готовність послабити російські санкції проти низки українських підприємств. Окремий сюжет – обговорення зі спікером нижньої палати Федеральних Зборів В’ячеславом Володіним «парламентського виміру Нормандського формату», який Кремль намагається протягнути вже не вперше. Певної пікантності цьому діалогу надала заява представниці російського МЗС Захарової, що відносини з Німеччиною та Францією, які наполягають на санкціях проти РФ за спробу отруїти Навального, вже не будуть такими як раніше.

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Кремль вправно намагається продавати на Південному Кавказі не лише власну зброю, але і послуги посередництва. Нагадаю, що у протистоянні Азербайджану та Вірменії обидві сторони конфлікту активно використовують саме російську зброю. І саме у Москві міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії під патронатом Лаврова після понад 10-годинних переговорів домовилися про перемир’я, яке не поспішають втілювати в життя. Виникає враження, що в Баку та Єревані чекають на іншого посередника, проте Анкара їм стати не зможе, а Вашингтон – не поспішає.

Євген МАГДА, Інститут світової політики