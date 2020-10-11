В Індії за добу – понад 74 тисячі заражень коронавірусом

Домовленість між Вірменією та Азербайджаном щодо гуманітарного припинення вогню у Нагірному Карабасі є важливим кроком до деескалації конфлікту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція DPA.

Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило в неділю, 11 жовтня, що за останню добу в країні підтвердили близько 74 тисяч нових заражень коронавірусом.

Індія стала другою країною після США, яка зафіксувала понад 7 мільйонів випадків захворювання на COVID-19.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Індії складає 7 053 806 з 74 383 новими випадками, зафіксованими протягом суботи, згідно з даними федерального міністерства охорони здоров'я.

Загальна кількість підтверджених летальних випадків в Індії наразі становить 108 334.

Перший випадок захворювання на COVID-19 в Індії був зареєстрований 30 січня, епідемія досягла першого мільйона випадків 16 липня.

З існуючими темпами добових заражень, Індія незабаром може перегнати США - з 7 717 633 випадків COVID-19, ставши країною з найбільшою кількістю зафіксованих випадків захворювання.

Як повідомлялося, станом на 11 жовтня у світі вже виявили 37,4 млн випадків зараження. Вилікувалися від коронавірусу понад 28 мільйонів хворих. Померли від ускладнень хвороби 1,77 млн осіб.

фото: АА