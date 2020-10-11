Марш гордості у Мінську розганяють водометами з фарбою

У центрі Мінська силовики розганяють протестувальників водометами з фарбованою водою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Собода.

«На перетині проспекту Переможців і вулиці Немига працює водомет. Людей поливають жовтої водою ... Людей відтісняють на (проспект) Машерова, в бік "Каскаду" (житлового комплексу - ред.) », - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас силовики намагаються блокувати рух колон протестувальників у різних частинах центру міста.

Раніше повідомлялося, що біля стели «Мінськ - місто-герой» відбулося жорстке протистояння протестувальників з ОМОНом, силовики використовували світлошумові гранати і газ з балончиків, після чого було багато затриманих.

Також присутніх демонстрантів били «невідомі в балаклавах, спортивних костюмах (з кийками)».

До Мінська сьогодні стягнуто військову і спецтехніку. В тому числі, були помічені бронемашини з кулеметом. Було закрито 4 станції метро в центрі Мінська, після початку маршу - ще дві. Почалися проблеми з інтернетом. Відбуваються затримання журналістів.

Акції протесту і затримання проходять і в інших містах Білорусі.

У країні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.