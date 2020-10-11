У Франції за добу - майже 27 000 випадків коронавірусу, 54 людини померли

У Франції за добу виявлено майже 27 тисяч випадків зараження коронавірусом - це найбільша кількість від початку пандемії.

Про це повідомляє DW з посиланням на органи охорони здоров'я Франції, передає Укрінформ.

За даними на вечір суботи, 10 жовтня, у Франції підтверджено 26 896 випадків COVID-19, тобто 11 відсотків від усіх тестів на коронавірус за один день були позитивними. Водночас напередодні, 9 жовтня, цей показник становив 10,4 відсотка.

За останню добу в країні внаслідок COVID-19 померли 54 людини. Загалом щонайменше 32 684 людини у Франції стали жертвами коронавірусу.

У відділеннях інтенсивної терапії за останню добу перебували 1456 пацієнтів, що на 17 людей більше, ніж попередньої доби. Водночас у розпал першої хвилі епідемії у квітні кількість пацієнтів у реанімаціях перевищувала сім тисяч хворих.

У багатьох містах Франції з огляду на другу хвилю коронавірусної інфекції знову запровадили суворі обмеження. Зокрема, велика кількість заражень фіксується у Парижі, Ліоні, Ліллі та Марселі. У цих містах бари та деякі заклади громадського харчування залишатимуться зачиненими упродовж двох тижнів. У багатьох містах країни діє масковий режим.

За даними Worldometer, станом на 11 жовтня у світі виявлено 37 478 315 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 077 630 летальних, одужало 28 118 536 людей.