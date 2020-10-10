У РФ заарештували учасника Pussy Riot після «райдужного» привітання Путіна

Мещанський суд Москви відправив на 30 діб під адміністративний арешт одного з учасників російського проекту Pussy Riot Олександра Софеєва за порушення порядку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Софеєв визнаний судом винним у повторному порушенні порядку проведення публічного заходу, уточнив у розмові з агентством його адвокат Василь Кушнір.

Кілька учасників Pussy Riot провели акцію, вивісивши райдужні ЛГБТ-прапори на будівлях держустанов у центрі Москви 7 жовтня.

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Акція була присвячена боротьбі з гомофобією.

Після цього декілька учасників Pussy Riot були затримані: після розвішування прапорів правоохоронці затримали трьох учасників проекту: Василя Андріанова, Єлизавету Дідеріх і Марію Альохіну. Чи звільнили їх - поки що невідомо. Поліцейські також прийшли додому до нині заарештованого Олександра Софеєва.

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Панк-група Pussy Riot відома своїми провокаційними акціями, виступають вони у в'язаних масках, колготках, сарафанах і спідницях яскравих кольорів. Учасниці декларували феміністську та опозиційну спрямованість своєї діяльності. Найвідомішою їх акцією став панк-молебень «Богородице, Путіна прожени!» в лютому 2012 року. Посеред храму Христа Спасителя в традиційому для колективу зухвалому одязі і масках учасниці Pussy Riot хрестилися і танцювали - їх «виступ» тривав 41 секунду, допоки їх не вивели з храму. Цей перформанс викликав гігантський суспільний резонанс.