Польща б’є черговий добовий рекорд інфікування COVID-19

У Польщі за минулу добу зафіксовано 5300 нових випадків інфікування коронавірусом, що є рекордним добовим показником від початку пандемії COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

Як інформується, найбільше інфікованих є у Мазовецькому воєводстві (адміністративний центр Варшава) – 816, а також Малопольському (Краків) – 631.

За минулу добу в Польщі померли 53 особи: 4 особи померли безпосередньо від COVID-19, а 49 осіб – від ускладнень, викликаних коронавірусом.

За минулу добу проведено 28,3 тис. тестів на предмет виявлення коронавірусу. Загалом від початку пандемії у Польщі виконано понад 3,6 млн тестів.

У лікарнях Польщі перебуває зараз 4725 пацієнтів з COVID-19, при цьому 346 осіб підключено до апаратів ШВЛ.

Від початку пандемії у Польщі інфікувалося коронавірусом понад 121 тис. осіб, померли більше як 2,9 тис. Вилікувалося від коронавірусної інфекції в Польщі вже майже 80 тис. людей.

Від суботи, 10 жовтня, вся Польща перебуває в жовтій зоні. Це означає, зокрема, обов’язкове носіння масок у публічних місцях, обмеження кількості учасників сімейних церемоній до 75 осіб, масових зібрань – до 150 осіб, у ресторанах і пабах зможе бути одна людина на 4 квадратні метри, культурні події зможуть відбуватися за присутності не більше 25% глядачів у закритих приміщеннях.

Фото: Андрій Скакодуб