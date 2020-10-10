Tвіттер вводить нові обмеження через вибори у США

Tвіттер посилив політику щодо дезінформації: рішення компанії пов'язане з майбутніми виборами президента США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Відповідно до нововведень, користувачам Tвіттер, у тому числі тим, хто має до виборів безпосереднє відношення, заборонять оголошувати перемогу того чи іншого кандидата до того, поки про це не повідомлять офіційні джерела або авторитетні ЗМІ. Tвіттер почне відзначати спеціальною позначкою повідомлення, в яких опублікована непідтверджена інформація.

Ті твіти, які міститимуть спроби втручання в процес голосування і підрахунку голосів, видалятимуться. Вирішувати, чи намагався користувач втрутитися в результат виборів, буде служба безпеки соціальної мережі.

Крім того, на час виборів користувачам вимкнуть можливість робити ретвіти постів політиків і користувачів, які не зібрали 100 тис. підписників. Такі пости не можна буде ні вподобати, ні коментувати.

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Раніше Microsoft заявила про кібератаки з РФ, Китаю та Ірану на штаби Трампа і Байдена.

Як відомо, вибори в США пройдуть 3 листопада: головними конкурентами на них є Дональд Трамп та Джо Байден.

Фото: dpa