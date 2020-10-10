Британія відкликає посла з Мінська

Велика Британія засуджує рішення Білорусі вислати польських та литовських дипломатів та тимчасово відкликає свого посла з Мінська.

«На знак солідарності ми тимчасово викликаємо нашого посла для консультацій та обговорення ситуації в країні», - йдеться у Twitter британського посольства в Білорусі, яке цитує міністра закордонних справ королівства.

За словами Рааба, видворення польських та литовських дипломатів «абсолютно необґрунтоване та лише ізолює білоруський народ».

Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране. https://t.co/9Mdy1f01AE — UK in Belarus (@UKinBelarus) October 9, 2020

Як нагадує Радіо Свобода, на вимогу Мінська Польща відкликала свого посла для консультацій та 32 своїх дипломатів, Литва - свого посла для консультацій та 5 дипломатів.

Низка країн на знак солідарності також відкликали своїх послів. Це Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія та Словаччина.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.