Британія відкликає посла з Мінська

Британія відкликає посла з Мінська

Укрінформ
Велика Британія засуджує рішення Білорусі вислати польських та литовських дипломатів та  тимчасово відкликає свого посла з Мінська.

«На знак солідарності ми тимчасово викликаємо нашого посла для консультацій та обговорення ситуації в країні», - йдеться у Twitter британського посольства в Білорусі, яке цитує міністра закордонних справ королівства.

За словами Рааба, видворення польських та литовських дипломатів  «абсолютно необґрунтоване та лише ізолює білоруський народ».

Як нагадує Радіо Свобода, на вимогу Мінська Польща відкликала свого посла для консультацій та 32 своїх дипломатів, Литва - свого посла для консультацій та 5 дипломатів.

Низка країн на знак солідарності також відкликали своїх послів. Це Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія та Словаччина.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

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