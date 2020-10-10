У світі виявили вже понад 37,1 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 10 жовтня у світі зареєстровано 37 113 410 випадків коронавірусу, зокрема 1 072 712 летальних випадків і 27 900 351 випадок одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу було зафіксовано ще 15 146 випадків і 494 смерті. Зокрема 5 385 та 5 263 нових випадки в Бельгії та Мексиці відповідно.

Найбільша кількість нових смертей зареєстрована в Мексиці - 411. У США на даний час зафіксували 7 894 478 випадків COVID-19, в Індії 6 979 423, а в Бразилії 5 057190 випадків коронавірусу.