Помпео найближчим часом опублікує листи Клінтон

Держдепартамент США опублікує частину електронної кореспонденції Гілларі Клінтон, яка раніше очолювала відомство.

Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає Укрінформ.

«Електронні листи у нас. Ми їх представимо. Ми представимо всю цю інформацію, щоб американці могли з нею ознайомитися», — сказав він.

Помпео не пояснив, чи про які саме листи Клінтон йдеться.

На запитання про те, чи відбудеться це перед запланованими на 3 листопада президентськими виборами, глава зовнішньополітичного відомства США відповів, що публікація готується «настільки скоро, наскільки можливо».

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Раніше президент США Дональд Трамп дозволив розсекретити всі документи щодо розслідування його ймовірних зв’язків з Росією, а також скандалу з електронною поштою його суперниці на президентських виборах 2016 року, ексдержсекретаря США Гілларі Клінтон.