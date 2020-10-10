У Бельгії кількість нових випадків коронавірусу зросла до майже 3 тисяч на добу

Ситуація в Бельгії з поширенням другої хвилі коронавірусу залишається вкрай тривожною – протягом минулого тижня кількість нових позитивних тестів на коронавірус в країні зросла відразу на 72 відсотки – до майже 3000 випадків на добу.

Про це, як повідомляє Укрінформ, у п’ятницю розповідає бельгійське видання The Brussels Times.

«В період з 30 вересня по 6 жовтня у середньому 2 916 людей отримували позитивний тест на коронавірус щоденно, що становить зростання на 72 відсотки у порівнянні з попереднім семиденним періодом, що свідчить про різке зростання темпів інфікування. На минулий понеділок випав пік захворюваності, коли інфекція була виявлена у 4600 людей», - йдеться у публікації.

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Загальна кількість інфікованих людей у Бельгії з початку пандемії зросла до 143 596 осіб, при цьому кількість хворих на 100 000 населення зросла до середнього показника 280,7 людей.

У лікарні щодня з коронавірусом протягом тижня поступали, в середньому, по 96 пацієнтів на день. В лікарнях знаходяться 1100 людей, з них 213 перебувають у реанімаціях, 96 – підключені до апаратів ШВЛ. При цьому лікарні у регіоні Брюсселя вже заявили про остаточне заповнення всіх ліжко-місць, призначених для хворих на коронавірус, та почали перевозити інфікованих людей в інші регіони країни.

Середній показник смертності від коронавірусу зріс до цифри 12,1 на день. Усього від початку пандемії в Бельгії від COVID-19 померли 10 126 людей.

Так зване репродуктивне число вірусу в Бельгії, за даними дослідницького медичного інституту Sciensano, дорівнює 1,26, що означає, що один хворий інфікує навколо себе більше однієї людини, що призводить до подальшого розвитку епідемії.

Федеральний уряд та уряди регіонів країни відсьогодні запровадили нові обмежувальні правила, зокрема, обмежили коло постійного спілкування поза межами однієї родини не більше ніж чотирма особами, скоротили час роботи барів та ресторанів, підтвердили обов’язкове носіння масок в людних місцях, за чим слідкувати поліція. Населенню рекомендовано суворо дотримуватися правил особистої гігієни та соціального дистанціювання.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 9 жовтня зареєстровано 36 804 776 випадків COVID-19, зокрема 1 067 560 летальних, одужали 27 697 853 особи.

Фото: vrt.be