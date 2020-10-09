У країнах Європи вперше зафіксували понад 100 тисяч нових випадків COVID-19

У країнах Європи вперше з початку пандемії коронавірусу зафіксовано понад 100 тисяч нових випадків зараження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Такі дані наводяться за підсумками останньої доби (четверга).

У Британії зокрема, в четвер повідомлялося про понад 17 тисяч випадків зараження коронавірусом.

"Епіцентр спалаху в європейському регіоні перемістився до Великої Британії, РФ, Іспанії та Франції, які повідомляли кожна про щонайменше понад 10 000 випадків упродовж останніх трьох днів", - йдеться у повідомленні.

У кожній з цих країн фіксувалося мінімум 10 тисяч нових випадків зараження хоча б в один з останніх днів.

Серед 10 країн регіону, зокрема в Україні, Росії та Чехії, протягом останнього тижня вісім зареєстрували рекордне збільшення випадків захворювання.

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Загалом в європейських країнах протягом цього тижня щодня фіксується більше нових випадків, ніж у США, Індії або Бразилії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 жовтня у світі зареєстровано 36 753 910 випадків коронавірусу, зокрема 1 066 856 летальних випадків та 27 667 554 випадки одужання.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG