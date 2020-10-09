У Польщі за добу - найбільше випадків коронавірусу від початку пандемії

За минулу добу в Польщі зафіксовано 4739 нових випадків інфікування коронавірусом, що є рекордним добовим показником від початку пандемії COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

Як повідомляється, найбільше інфікованих у Малопольському воєводстві (адміністративний центр Краків) – 724, а також Мазовецькому (Варшава) – 521.

За минулу добу в Польщі померли 52 особи: 6 осіб померло безпосередньо від COVID-19, а 46 осіб – від ускладнень, викликаних коронавірусом.

За минулу добу протестовано 21,5 тис. людей на предмет виявлення коронавірусу. Загалом від початку пандемії у Польщі проведено близько 3,6 млн тестів.

У лікарнях Польщі перебуває 4407 пацієнтів з COVID-19, при цьому 320 осіб підключено до апаратів ШВЛ.

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Від початку пандемії у Польщі інфікувалося коронавірусом понад 116 тис. осіб, померли більше 2,9 тис. Вилікувалося від коронавірусної інфекції в Польщі понад 77,8 тис. людей.

Від суботи, 10 жовтня, вся Польща перебуватиме в жовтій зоні. Це означає, зокрема, обов’язкове носіння масок у публічних місцях, обмеження кількості учасників сімейних церемоній до 75 осіб, масових зібрань – до 150 осіб, у ресторанах і пабах зможе бути одна людина на 4 квадратні метри, культурні події зможуть відбуватися за присутності не більше 25% глядачів у закритих приміщеннях.

Фото: АА