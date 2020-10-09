У Росії майже 12000 нових випадків за добу – найбільше з початку пандемії

За минулу добу в РФ зареєстровано 11 969 нових випадків зараження коронавірусом, і це найбільша кількість з початку пандемії (попередній максимум був 11 травня - 11 648), загальна кількість інфікувань зросла до 1 265 572-х.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 3 701, Санкт-Петербурзі - 469, в Московській - 411, в Ростовській - 265, в Нижньогородській областях - 247.

За четвер в РФ померли 198 пацієнтів з COVID-19, загалом з початку епідемії кількість летальних випадків становить 22 137. При цьому одужали за добу 7 002 людини (всього за час епідемії - 1 005 199).

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 36 779 006 випадків коронавірусу, зокрема 1 067 268 летальних, одужали 27 682 631 людина.