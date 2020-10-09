Марина Золотова, головний редактор білоруського інтернет-порталу TUT.BY

Найпопулярніший білоруський інтернет-ресурс TUT.BY, широко цитований у світових ЗМІ, зокрема й українських, 5 жовтня відсвяткував 20 років свого заснування. «Подарунком» йому став наказ Мінінформу РБ на три місяці позбавити статусу ЗМІ з 1 жовтня. Білоруське законодавство надає міністерству право самостійно припиняти випуск ЗМІ, якщо в суд подано позов про припинення його діяльності. Тому порталу загрожує повна втрата статусу ЗМІ. Претензії Мінінформу до чотирьох публікацій TUT.BY, за якими було оголошено попередження, виглядають абсурдними, що видно із самих їхніх назв: «Білоруська митниця попросила підтвердити, що в «Гаррі Поттері» немає закликів до повалення влади»; «У сім разів більше виборців і «таємні» протоколи. Які порушення побачили спостерігачі й що сказав ЦВК?»; «Комітет держконтролю зможе виплатити великі премії працівникам, які проявлять себе в резонансних справах»; «До редактора TUT.BY прийшли силовики. На її дочку завели справу про масові заворушення».

Тим часом 8 жовтня в економічному суді Мінська відбулося попереднє засідання за позовом Мінінформу до TUT.BY. Прийнято рішення зупинити провадження у справі до 26 жовтня. Поки що портал працює без «статусу». Отже, про подальшу роботу порталу, а також про поточний стан речей у білоруському медіаполі та країні в цілому Укрінформ поговорив з головним редактором TUT.BY Мариною Золотовою.

- Пані Марино, як вважаєте, чому було ухвалене рішення про тримісячне припинення статусу ЗМІ? Що змінюється для вас через це?

- Це продовження тактики влади щодо всіх незалежних засобів масової інформації: тотальна зачистка інформаційного поля. Думалося, звісно, що проти нас застосують якусь іншу міру, але… Тиск на портал був очікуваний, тож рішення не заскочило нас зненацька. Що зміниться? TUT.BY як ЗМІ був зареєстрований лише в січні 2019 року. А доти понад 18 років працював, не маючи офіційного статусу. І, по суті, це не сильно заважало працювати. Якщо абстрагуватися від умов, у яких працювали журналісти в нашій країні весь цей час, то наш «безстатус» мало чим відрізнявся від статусу офіційно зареєстрованих недержавних ЗМІ…

Утім, все ж непогано мати статус. Хоча б через можливість на законних підставах бути присутнім у порядку, визначеному законодавством РБ, у районах збройних конфліктів, надзвичайних ситуацій, на масових заходах, у місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію. Тепер наші журналісти не зможуть виходити «в поле» і спокійно працювати на акціях протесту, тому що можуть сприйматися людьми у формі й балаклавах як учасники протесту.

- Але можна пригадати, що на акціях протесту міліція регулярно затримує навіть тих, у кого на шиї висить бейдж «Преса». Виходить, що й «статус» не дуже захищає журналістів на масових заходах у Білорусі. Більше того, іноді робить їх мішенями для переслідування.

- Так, справді... Ані «статус», ані «корочка» не є стовідсотковим захистом, це не панацея. У Білорусі взагалі мало яка акція протесту минає без доставляння журналістів у РОВД, а декотрих навіть карають арештом або штрафом, оскільки суд визнає їх учасниками демонстрацій. Приміром, дванадцять співробітників TUT.BY затримували дев’ятнадцять разів, одного – аж чотири: перші три рази «перевіряли» документи і через кілька годин відпускали з РОВД, а останнього разу – засудили на три доби нібито через участь у несанкціонованому масовому заході, а насправді – через те, що висвітлював акцію протесту.

Коли журналістів затримують і цинічно, на підставі нібито «свідка», який по відеозв'язку, з закритим обличчям і під чужим прізвищем дає покази, коли на підставі отаких «показів» суддею приймається рішення про те, що журналісти брали участь у протесті, – хіба доводиться говорити про якийсь захист, про букву закону? Водночас, наявність статусу, хай і не значне, але все ж таки має значення. У такому разі хоча б можна говорити, що це журналісти, що вони працюють у офіційному ЗМІ. А за браком статусу аргументів меншає: прийшов на акцію – сів на кілька діб.