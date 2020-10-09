У столиці Румунії посилюють карантин

У столиці Румунії Бухаресті влада ухвалила рішення зачинити всі ресторани, кафе, кінотеатри та театри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider.

Міський комітет з надзвичайних ситуацій Бухареста вирішив заборонити на території міста роботу ресторанів, кафе, кінотеатрів та театрів, повідомив префект Бухареста Георге Кояну.

Ресторани, що працюють у готелях, продовжуватимуть обслуговувати своїх гостей.

Ресторани та кінотеатри в Румунії знову відкрилися на початку вересня, після того, як майже пів року не працювали - з середини березня.

Як зазначається, у Бухаресті фіксують третю частину від всіх випадків зараження хворобою COVID-19 в Румунії. У вівторок в столиці виявили 400 нових випадків.

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Нові обмеження у Бухаресті набули чинності 7 жовтня і будуть скасовані після того, як рівень захворюваності на COVID-19 знизиться.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки та 27 412 315 випадків одужання.