У світі за добу зафіксували найбільше випадків коронавірусу від початку пандемії

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), протягом попередніх 24 годин в усьому світі зафіксували рекордне зростання кількості нових випадків коронавірусу - 338 779.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Індії - 78 524, за нею слідує Бразилія - 41 906 випадків та США - 38 904 нових хворих.

Як зазначається, сьогоднішній щоденний глобальний приріст нових випадків побив попередній рекорд у 330 340, встановлений 2 жовтня.

У четвер у світі також було зареєстровано 5 514 смертей, що збільшило загальну кількість жертв пандемії до понад 1,05 мільйона осіб.

Згідно за даними Worldometer, у світі наразі налічується 36 636 999 підтверджених випадків хвороби COVID-19 та 1 064 281 смерть унаслідок недуги.