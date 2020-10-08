Польща з 10 жовтня – у «жовтій» зоні, не виключений надзвичайний стан

У Польщі з 10 жовтня, у зв’язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом, запроваджуються обмеження, які раніше діяли лише в жовтих зонах.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві повідомили прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і глава МОЗ Адам Недзельський.

"З 10 жовтня запроваджуємо правила, які діють в жовтих зонах, на території усієї країни", - заявив Моравецький.

Він додав, що це означає носіння масок у публічних місцях, обмеження кількості учасників сімейних церемоній до 75 осіб, масових зібрань – до 150 осіб, у ресторанах і пабах зможе бути одна людина на 4 квадратні метри, культурні події зможуть відбуватися за присутності не більше 25% глядачів у закритих приміщеннях.

Як повідомив польський прем’єр, на сьогодні немає потреби локдауну в Польщі, як це було навесні. Водночас він не виключив введення у країні надзвичайного стану у випадку загострення ситуації, пов’язаної з пандемією.

За інформацією польського прем’єра, у Польщі зараз є 60% вільних ліжко-місць у лікарнях, призначених для прийому пацієнтів з COVID-19, і кількість цих ліжок планується збільшити. Він також повідомив, що у лікарнях країни станом на сьогодні є понад 500 вільних апаратів штучної вентиляції легень, що становить 2/3 від загальної кількості, які виділено для пацієнтів з COVID-19. Крім того, ще 500 апаратів ШВЛ закуплено, і вони перебувають на складах.

За інформацією міністра Недзельського, МОЗ планує збільшити роль сімейних лікарів у лікуванні пацієнтів із COVID-19.

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Як повідомлялося, у Польщі за минулу добу зафіксовано 4280 нових випадків інфікування COVID-19, померли 76 осіб, що є найвищими показниками від початку пандемії. Від середи у Польщі 38 повітів перебуватимуть у червоній зоні.

У МОЗ Польщі прогнозують подальше зростання у країні кількості інфікованих і померлих в результаті COVID-19.