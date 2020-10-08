Коронавірус у Британії за смертністю випередив грип та пневмонію

У Британії від коронавірусу померло втричі більше людей, ніж від грипу та пневмонії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані британського Управління національної статистики (ONS), наведені виданням Sky News.

Зокрема, з січня по серпень цього року в Англії та Уельсі від коронавірусної хвороби померло 48 168 людей, у той же час пневмонія забрала життя 13 619 британців, а від грипу померло 394 людини.

Загалом COVID-19 став причиною 12,4% усіх смертей у Британії за вищевказаний період. Грип спричинив 0,1% смертей, а пневмонія – 3,5%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки і 27 412 315 випадків одужання.

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