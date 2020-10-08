Камала Гарріс ламає патріархальні шаблони в США

Віцепрезидентські дебати, на відміну від президентських, обійшлися без лайок та істерик

Дебати кандидатів у віцепрезиденти США до останнього дня залишалися під питанням через коронавірусний спалах у Білому домі. Події минулого тижня, коли стало відомо про зараження президента Трампа, першої леді, а також більш як десятка високопоставлених представників адміністрації, внесли серйозні корективи у виборчий процес. Хоч як парадоксально, але такий розвиток подій лише посилив увагу до зустрічі кандидатів у віцепрезиденти. Адже коронавірус дістався чинного президента – особи з найсерйознішою охороною у світі, й відтепер роль «другого номера» в Білому домі помітно посилюється.

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КОЛИ НА СЦЕНІ НЕМАЄ ТРАМПА

Зустріч кандидатів відбулася у середу ввечері в Університеті штату Юта за оновленими правилами. По-перше, це стосувалося безпеки. Дистанція між спікерами була збільшена до майже чотирьох метрів, вони сиділи за столами (попередні оратори, Трамп і Байден стояли), і між ними встановили скляні екрани. Хоча всі на сцені, включно з ведучою – керівницею вашингтонського бюро видання USA Today Сюзан Пейдж – були без масок. Але тут важливо, що всі, хто перебував у залі, пройшли тестування на COVID-19.

По-друге, організатори дещо змінили порядок для запитань-відповідей, подбавши про впорядкованість дискусії та взаємну повагу між опонентами й модератором. Щоправда, робота мікрофонів не переривалася, і опоненти могли висловлюватися час від часу паралельно. Незрозуміло, який із чинників спрацював – змінені правила, врівноважені співрозмовники або просто відсутність Дональда Трампа, який вчинив хаос на минулих дебатах, – але нинішня дискусія вийшла доволі пристойною та навіть аргументованою.

Водночас нічого не завадило обом сторонам час від часу уникати прямих відповідей на гострі запитання. Наприклад, коли в нинішнього віцепрезидента Майкла Пенса спитали, що він робитиме в разі відмови Трампа мирно передати владу, якщо програє вибори, він заявив, що його команда отримає перемогу, і до цього питання навіть не дійде.

Загалом же опоненти обговорили з десяток тем, які хоч і не розкривалися раніше, та лежали на поверхні, бо охоплювали найактуальніші для США проблеми. І якщо позиція Пенса була відома, то для Камали Гарріс нинішні дебати стали практично її дебютом у найвищій політичній лізі Сполучених Штатів. Ця жінка ув’язалася в жорстке протистояння з командою неординарного президента Трампа. Тому виступ для неї став першим важким іспитом, що має сформувати, з одного боку, позицію демократичного електорату, а з другого – тактику республіканців щодо подальших перегонів.

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СТРАТЕГІЯ – НАСТУП

Камалі Гарріс не звикати до розриву патріархальних шаблонів американської політики. Так, у 2004-му вона стала першою жінкою, обраною окружним прокурором Сан-Франциско, у 2011 році – першою жінкою на посаді генерального прокурора штату Каліфорнія. У 2017-му Гарріс уперше в історії штату отримала перемогу на виборах до Сенату США як представниця афро-американської громади. Отже, стати першою віцепрезиденткою Сполучених Штатів цілком вписується в її образ.

З початку ж дебатів Гарріс перейшла в наступ: «Американський народ став свідком найбільшого провалу президентської адміністрації в історії країни». Вона назвала команду Трампа «некомпетентною», чия політика призвела до понад 200 тис. смертей від COVID-19. У цьому зв'язку вона підкреслила, що кабінет Трампа знав про небезпеку коронавірусу ще 28 січня, коли для них зробили спеціальну доповідь, однак ніхто не повідомив громадськості. А це могло б дати можливість підготуватися завчасно й суттєво зменшити жертви.

Пенсу нічого не залишалося, як виправдовувати політику кабінету: «Цього року наша країна пережила надважкий період, однак я хочу, щоб американці знали, що з найпершого дня президент Дональд Трамп ставив здоров’я Америки на перше місце».

Кандидати говорили про наслідки пандемії, зміцнення економіки, призначення суддів Верховного суду, реагування на зміни клімату й власне бачення кожним із них ролі віцепрезидента у Білому домі. Ішлося й про низку інших важливих тем, зокрема про зовнішню політику.

В ОБНІМКУ З ДИКТАТОРАМИ

Тема України цього разу не лунала. Утім, цікавим стало висловлювання Камали Гарріс про зовнішню політику нинішньої адміністрації, а також її недвозначний акцент на ставленні Трампа до російського «диктатора» Путіна – саме так Гарріс назвала господаря Кремля.

«Ви повинні тримати слово перед вашими друзями, ви маєте бути лояльними до ваших друзів. Якщо вони підтримують вас, ви підтримуєте їх. Ви повинні знати своїх противників і тримати їх під контролем», – зазначила Гарріс, коментуючи підходи до зовнішньої політики.

«Але що ми побачили у випадку з Дональдом Трампом – це те, що він зрадив наших друзів та обнімався з диктаторами з усього світу. Візьміть, наприклад, Росію», – додала вона.

Гарріс нагадала, що є членом Комітету з питань розвідки Сенату США.

«Американське розвідувальне співтовариство доповідало нам, що Росія втручалася у вибори президента США 2016 року й планує у 2020-му. Крістофер Рей, директор ФБР, казав те саме. Однак Дональд Трамп, головнокомандувач Сполучених Штатів Америки повірив на слово Володимиру Путіну, а не твердженням американського розвідувального співтовариства», – наголосила вона.

Гарріс також розкритикувала політику Трампа щодо НАТО, де президент «зрадив друзів» США; назвала загрозливою ситуацію з розірванням ядерної угоди з Іраном, який тепер може нарощувати свій ядерний потенціал.

У відповідь Майк Пенс зазначив, що Дональд Трамп мав і успіхи в зовнішній політиці, коли перевів посольство США в Ізраїлі в Єрусалим, а Північноатлантичний альянс зараз отримує більше фінансування завдяки іншим країнам-членам. Пенс згадав також про перемогу міжнародної коаліції на чолі зі США над ІДІЛ. Однак на ремарку про обійми Трампа з диктаторами та довірливі відносини з Путіним Пенс вирішив не реагувати.

Півтори години віцепрезидентських дебатів, як і зустріч Джо Байдена й Дональда Трампа минулого тижня, стали ще одним яскравим політичним шоу. Причому центральні американські ЗМІ, у тому числі канал CNN, який симпатизує демократам, а також Fox News – улюблений телеканал Трампа – в один голос заявляють, що цього разу дебати пройшли краще й більш продуктивно.

Для Камали Гарріс цей телеефір став гарним поштовхом для участі в подальших перегонах, для Майкла Пенса і республіканців – попередженням про появу сильної суперниці. Очевидно, що це була лише розвідка боєм перед справжніми політичними баталіями, які зрештою, у день голосувань 3 листопада, визначать найближче майбутнє Сполучених Штатів Америки.

Ярослав Довгопол, Вашингтон