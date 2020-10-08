Давоський форум-2021 пройде у Люцерні

Всесвітній економічній форум (ВЕФ), який щороку у січні проходить у швейцарському Давосі, у 2021 році відбудеться з 18 по 21 травня у місті Люцерн через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Swiss Info.

Сам захід відбудеться на гірському курорті Бюргенсток.

За словами організаторів, кількість гостей, які фізично зможуть бути присутніми на форумі, буде зменшено двічі - з близько 3 000 до максимум 1,5 тисячі людей.

Темою ВЕФ-2021 стане «Велике перезавантаження» з акцентом на перебудову світу після пандемії коронавірусу.

Зазначається, що перед самим Всесвітнім економічнім форумом, у тиждень з 25 січня ще відбудеться онлайн-форум високого рівня під назвою «Давоські діалоги».

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Організатори заходу наголошують, що через непередбачувану ситуацію з ростом захворювання коронавірусу в Європі, включаючи Швейцарію, вони не дають гарантій на проведення ВЕФ-2021, на якій будуть фізично знаходитися люди.

Як повідомляв Укрінформ, Всесвітній економічній форум (ВЕФ), який щороку проходить у швейцарському Давосі, перенесли на літо 2021 року через пандемію коронавірусу.

Фото: World Economic Forum