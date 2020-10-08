Американські сенатори закликали ввести санкції проти Туреччини через С-400

Сенатор США від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд і сенатор-демократ Кріс Ван Холен закликали держсекретаря США Майка Помпео ввести санкції проти Туреччини через заплановане випробування російських зенітних ракетних систем С-400.

Відповідне послання, яке розміщене на сайті Ван Холена, законодавці направили держсекретареві Майклу Помпео, передає Укрінформ.

«Ми стурбовані через повідомлення про активацію Туреччиною радарів системи С-400 для виявлення винищувачів американського виробництва F-16, які поверталися в кінці серпня з навчань Франції, Італії, Греції та Кіпру, присвячених агресії Туреччини в Східному Середземномор'ї. Ми знову закликаємо ввести санкції проти Туреччини, як вимагається законом)», — йдеться в листі.

Сенатори зазначають, що нині адміністрація президента США не наклала санкції на Туреччину за покупку С-400, а повідомлення про активацію радарів С-400 «ясно показують, що Туреччина не має наміру відмовлятися від цієї системи».

«Повільні темпи, з якими міністерство оборони намагається виключити Туреччину з ланцюжка постачання F-35, безсумнівно, додали сміливості Ердогану. Недавнє повідомлення Туреччини про активацію системи С-400 для виявлення американського F-16 підкреслює нашу серйозну стурбованість з приводу здатності Росії отримати доступ до конфіденційних даних», — йдеться в листі.

Сенатори запросили до 14 жовтня надати інформацію про те, чи активувалася система для виявлення літаків, що поверталися з навчань.

Крім того, законодавці хочуть отримати відповідь на запитання, чи впроваджувала Туреччина систему зв’язку стандарту Link-16 (тактичний канал передачі даних НАТО, — ред) в російські С-400, і чи може це дозволити Росії шпигувати за союзниками по НАТО.

Як повідомлялося, Туреччина, яка є членом НАТО, у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США. У червні цього року члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який пропонує введення санкцій проти Туреччини через придбання нею російських систем ПРО С-400 всупереч принципам НАТО та закликів союзників.

Наступного тижня планує провести випробування системи протиракетної оборони С-400, яку придбала у РФ.