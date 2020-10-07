В Італії вперше з квітня нарахували понад 3,5 тисячі заражень COVID-19 за добу

В Італії зареєстрували 3678 нових заражень коронавірусом за останні 24 години: уперше країна перевищила 3000 випадків COVID-19 за один день із квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Також у середу зафіксовано 31 смерть, пов’язану з коронавірусом, а напередодні - 28.

За офіційними даними, Італія посідає друге місце після Британії на континенті за рівнем смертності - 36 061 особа загинула з моменту після спалаху пандемії в лютому. Всього станом на 7 жовтня в країні зареєстровано 333 940 випадків COVID-19.

Завдяки одному з найсуворіших карантинів у світі уряду вдалося взяти зараження під контроль ще до літа.

Протягом останніх двох місяців число нових випадків поступово зростало, проте в Італії все ще менше щоденних інфекцій, ніж деінде в Європі. Франція, Іспанія та Британія демонструють значно гіршу епідеміологічну картину.

Нагадаємо: востаннє Італія зареєструвала понад 3000 випадків захворювання 24 квітня.